Tati Minerato foi internada em estado grave após complicação por lipoaspiração

Tati Minerato está internada desde o dia 5 de junho no Hospital Ipiranga, em São Paulo, após ter complicações devido a uma lipoaspiração.

A musa do Carnaval de São Paulo fez a cirurgia de lipoaspiração no dia 25 de maio em uma clínica e começou a apresentar um quadro de infecção com manchas pelo corpo e febre.

Segundo a mãe de Tati, Regina Minerato, ela e a filha voltaram ao cirurgião e ele mudou a medicação sem dizer que ela corria risco de infecção. No dia seguinte, Tati acordou com febre alta, manchas e abscesso nas costas e foi levada para o hospital onde foi internada em estado grave com risco de infecção generalizada.

Tati já apresenta melhoras, mas segue sem previsão de alta. Regina sabe notícias da filha por telefone já que devido a pandemia o hospital não autorizou acompanhantes.