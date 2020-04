Roger Waters dá cusparada ao citar Bolsonaro em música; veja o vídeo

Redescobrindo a beleza da mulher em meio a pandemia

Roger Waters fez duras críticas e cuspiu ao falar sobre Jair Bolsonaro durante um cover publicado em suas redes sociais, da música "The Right to Live in Peace” / “El Derecho de Vivir en Paz” (Victor Jara), que exalta os protestos ocorridos no Chile. O fundador do Pink Floyd alterou alguns versos para mencionar outros países como o Brasil, criticando o presidente brasileiro, entre outros líderes internacionais. A reação a Bolsonaro, no entanto, foi mais forte. Ele dá uma cusparada no chão ao citar o nome de Jair.

“Então tome cuidado Bolsonaro, Guido, Modi e Trump / Os cacerolazo [panelaço] são mais altos que todos vocês / Está batendo no coração das pessoas / E a mensagem é perfeitamente clara / Nossa Terra mãe nunca estará à venda”, diz ele na canção. No post, ele legendou: “Isso é para as pessoas de Santiago, Quito, Jafa, Rio, La Paz, Nova York, Bagdá, Budapeste e todos os lugares em que o homem quer nos machucar”.

Em outubro de 2018, Roger Waters causou durante seus shows no Brasil ao denunciar onde o "neofacismo" está em ascensão pelo mundo. Um telão mostrava líderes considerados neofacistas por ele, e tinha Jair Bolsonaro como um dos destaques ao lado de Trump.