Rodrigo Sant'Anna desabafa sobre assumir casamento com outro homem: 'tive medo'

O humorista Rodrigo Sant'Anna, do Zorra, falou pela primeira vez sobre o medo que teve em assumir o seu casamento com o roteirista Junior Figueredo.

Em um relato emocionado nas redes sociais, ele falou: “Essa foto está nas mais vistas do meu coração. Momento especial. Meu amor que por um tempo tive medo de assumir por receio do que as pessoas que me amavam achariam. Mas quando a gente entende que o amor respeita tudo é libertador. Obrigado a todos que me respeitam, hoje sou livre pelo amor”.

Os dois estão curtindo uma viagem pela Europa e devem passar a virada do ano em Amsterdã, na Holanda.