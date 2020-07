Rafaella Santos toma atitude após rumores de reconciliação com Gabigol

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

Rafaella Santos acabou com os rumores de que teria se reconciliado com Gabigol. O boato ganhou força após o ex-casal publicar fotos parecidas, neste domingo (26), nas redes sociais e supostamente no mesmo local.

Sem falar sobre o assunto, a irmã de Neymar postou um storie, hoje, mostrando que está em Mangaratiba, afastando os rumores que ela e o craque do Flamengo estariam no mesmo lugar.

Nos demais stories, ela mostra as amigas curtindo um passeio de barco na praia.

