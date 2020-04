Paulo Coelho revela que usaram frase de seu livro no filme 'Resgate' sem dar crédito

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

O escritor Paulo Coelho usou as redes sociais nesta terça-feira (28) para reclamar sobre o uso de uma de suas frases no filme "Resgate", da Netflix, sem os devidos créditos do escritor.

Em inglês, Paulo Coelho escreveu no twitter que a frase "Você não se afoga caindo em um rio, mas ficando submerso nele", é um trecho de seu livro "Diário de um Mago", que foi traduzido para mais de 40 idiomas.