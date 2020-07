Noiva de Zé Felipe, Virgínia Fonseca exibe corpaço e dá 'abaixadinha' no biquíni

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

Virgínia Fonseca, que está noiva do cantor Zé Felipe apenas 1 mês após o início do namoro (clique aqui para ver), postou uma foto no estilo mulherão neste domingo (26).

Exibindo a barriga sarada, a loira deu uma abaixadinha na parte de baixo do biquíni e exibiu a marca de bronze. Como em toda foto que posta, a influencer foi elogiada pelo namorado: "Te amo", escreveu o filho de Leonardo.