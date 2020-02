Em meio a polêmicas, mulher de Pyong Lee aparece aos prantos e faz desabafo

Enfrentando polêmicas desde que Pyong Lee foi acusado de assediar sisters durante uma festa do BBB20, Sammy Lee, esposa do hipnólogo, usou os Stories do Instagram para fazer um desabafo nesta sexta-feira (21), mas logo se arrependeu e apagou a imagem - mas não sem antes os seguidores baterem o print.

Sammy postou uma foto com o rosto vermelho e olhos cheios de lágrimas, e escreveu na legenda: "Quando os problemas não são os nossos é muito fácil culpar e menosprezar".

A jovem acaba de dar à luz ao primeiro filho do casal, Jake, Internautas também andam a questionando por ter passado muito tempo no hospital, e sobre isso, ela usou o Twitter para fazer um outro desabafo: "Muitas pessoas me perguntando porque eu fiquei tanto tempo no hospital depois do parto... Bem, a resposta é que nem tudo é perfeito como aparenta ser na internet, mas isso não impede algumas pessoas de jogar ódio, julgar, e cobrar incansavelmente cada vez mais".