'MasterChef 2020': Band divulga os participantes do 4º episódio

Os participantes do 4º episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil foram divulgados pela Band nesta sexta-feira, 31. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, serão oito novos competidores a cada programa.

O reality show culinário continuará com os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão na nova temporada. Clique aqui para entender as mudanças desta edição.

No 1º episódio, o vencedor foi Hailton, paulistano de 29 anos. "Mostrei que negro da periferia também pode ganhar o MasterChef", afirmou após ser campeão (leia mais aqui). No 2º episódio, Anna Paula foi a vencedora, e no 3º, Alessandra sagrou-se campeã.

Conheça os participantes do 4º episódio do MasterChef Brasil em 2020 abaixo:

Ana Carolina, 26 anos

Ana Carolina é funcionária pública e descobriu sua paixão por gastronomia aos cinco anos. Hoje tem 26. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Ana Paula, 37 anos

Aos 37 anos, Ana Paula é estudante de direito. Participante do 4º episódio do 'MasterChef Brasil' em 2020, ela fez seu primeiro prato aos 14 anos. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Artur, 31 anos

Dono de uma agência publicitária e professor em uma universidade, Artur tem 31 anos e se considera realizado profissionalmente. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Gabriela, 27 anos

Aos 27 anos, Gabriela trabalha como especialista em investigações e se define como "intensa em tudo o que faz". Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Marcely, 45 anos

Mineira, Marcely cresceu em um sítio e trabalhou na roça. Aos 45 anos, a participante do 4º episódio do 'Masterchef' em 2020 aprendeu a cozinhar em um fogão a lenha. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Paulo Henrique, 23 anos

Aos 23 anos, Paulo Henrique estuda medicina e se inspira na culinária de sua mãe. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Marcos, 42 anos

Aos 42 anos, o engenheiro elétrico Marcos nasceu em Santos e tem a ideia de que boa comida mantém a família unida. Gosta de usar temperos de outros países em suas receitas. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Renato, 38 anos