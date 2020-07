Wilson Lima, culpado ou inocente ?

Sério, é muito triste ver que a maiara teve que se posicionar dessa maneira dolorosa, pra pedir que parem de atacar ela simplesmente por ter terminado um relacionamento, coisa que não tinha nem q ter que pedir, num tempo onde sororidade é tão dito, mas claramente não é praticado pic.twitter.com/7Lo8Gyy0Kh — foguinho’s isa (@mylittle_mem) July 19, 2020

Maiara, da dupla com Maraísa, fez uma live no Instagram neste domingo (19) fazendo um desabafo sobre as críticas que vem sofrendo após o fim do relacionamento com Fernando, da dupla com Sorocaba, ser anunciado pelo sertanejo nas redes sociais.

Aos prantos, ela pediu o fim dos ataques a ela e às pessoas de quem ela gosta.