Ludmilla é internada às pressas em hospital com problema no silicone

Ludmilla precisou ser levada ao hospital São Luiz, em São Paulo, após as próteses de silicone nos seus seios apresentarem um problema ainda não especificado.

A assessoria da cantora afirmou que Lud precisou fazer uma cirurgia e agora passa bem, devendo ter alta em breve. A artista possuía próteses de 320 ml em cada seio.

O implante de silicone pode apresentar problemas como contratura capsular, que é uma rejeição do corpo à prótese e pode acontecer após anos com o objeto no corpo. Há também a possibilidade de rompimento do implante.

A assessoria de Ludmilla, no entanto, não explicou qual problema aconteceu com a cantora.