Kanye West diz que tenta se separar de Kim Kardashian há 2 anos e detona sogra

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

Kanye West voltou a desabafar sobre a esposa, Kim Kardashian, e a sogra. Kris Jenner, no Twitter.

Depois de dizer que Kim quer interná-lo em uma clínica psiquiátrica, o rapper revelou que tenta se divorciar de Kim há 2 anos. “Elas tentaram voar com dois médicos para mim. Estou tentando me divorciar desde que Kim se encontrou com Meek no Warldolf pela 'reforma penitenciária' [em novembro de 2018]. Eu tenho mais 200 para aguentar. Este é o meu tuíte da noite... Kris Jong-Un”, escreveu comparando a sogra com o ditador norte-coreano Kim Jong-un.

“Kris e Kim divulgaram uma declaração sem a minha aprovação... não é isso que uma esposa deve fazer. Supremacista branca”, escreveu.

Kanye não parou por aí e ainda divulgou um print de uma conversa em que é ignorado pela sogra. “Este é Ye. Você está pronta para falar agora ou ainda está evitando minhas ligações [...]. Você quer conversar? Ou ir para a guerra?”, escreveu ele. “A supremacia branca no seu limite máximo”, comentou.

Depois, o marido de Kim deletou os tuítes.