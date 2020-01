Jerry Smith admite traição e quebra o silêncio sobre suposto vídeo pornográfico com outro homem

Jerry Smith se envolveu em duas polêmicas de uma só vez nesta sexta-feira (24). Uma que dava conta de uma suposta traição do rapaz à namorada com uma modelo - o que resultou no fim do seu namoro com Emilly Garcia -, e outra que o apontava como supostamente em um vídeo pornográfico com outro homem, vazado na internet.

Em um comunicado emitido hoje, Jerry acabou admitindo que de fato traiu a namorada, mas negou que fosse ele no vídeo íntimo com outro homem. O cantor ainda afirmou que repudia completamente qualquer tipo de discriminação contra homossexuais. Leia na íntegra:

“O cantor Jerry Smith repudia veementemente qualquer tipo de discriminação, em especial, relacionada a opção sexual das pessoas.

Entretanto, tem sido veiculada por uma pequena parcela da imprensa sensacionalista e não comprometida com a verdade, um vídeo onde dois homens se relacionam intimamente, sugerindo que um deles seria o cantor Jerry Smith, o que, não é verdade. Trata-se de Fake News.

Tão importante quanto a liberdade de expressão, também é o direito a intimidade de qualquer cidadão, que, neste momento, em relação ao cantor Jerry Smith, tem sido sórdida e covardemente devassada pela proliferação de um vídeo atribuído a ele, que não condiz com a verdade.

Sobre a traição com a moça do vídeo o cantor não tem o costume de falar sobre sua vida pessoal. Sua ex namorada já se manifestou publicamente e pediu respeito por este momento. Jerry também pede a compreensão dos colegas de imprensa pelo pedido dela e quando se sentir à vontade, poderá se manifestar sobre o término do namoro. Lamenta o erro, e ao longo dos seus 25 anos, quer aprender com suas falhas. A vida pública e pessoal do cantor são independentes”.