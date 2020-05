Fábio Porchat relembra infância ao falar sobre criação machista

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

Durante uma live para a revista Marie Claire, o apresentador Fábio Porchat falou sobre assunto como masculinidade frágil e sobre sua primeira experiência sexual na adolescência. Ele ainda revelou que teve uma “criação machista”.

“A primeira vez foi quando queria levar os pequenos pôneis da minha irmã para brincar com minha melhor amiga, Carol. Quando peguei, minha mãe não deixou e gritou falando que era de ‘veado’. Na hora, não sabia o que queria dizer, mas só podia ser coisa ruim”, disse Porchat ao relembrar um momento que foi repreendido pela mãe quando pegou em um brinquedo que ela considerava ser de menina.

Fábio ainda lamentou quando falou sobre sua primeira experiência sexual. “Sempre sofri bullying. Meus amigos tinham perdido a virgindade com prostitutas e eu ainda não. Até que meu amigo resolveu me levar em um puteiro, aos 16 anos. Isso se espalhou pelo colégio. Chegamos lá e descobrimos que não tinha expediente no dia porque a polícia tinha dado uma batida”, disse ele e riu. “Considero minha perda de virgindade com minha namoradinha de 17 anos, um tempo depois”, completou.