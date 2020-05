Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

Rafaella Santos, irmã de Neymar, resolveu ousar com um clique sem sutiã nas redes sociais. Solteira desde o término com Gabigol, do Flamengo, a gata apareceu no estilo mulherão, cobrindo os seios com os cabelos, e se limitou a colocar um emoji de beijinho na legenda.