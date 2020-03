Em polêmica sobre coronavírus, PC Siqueira fala sobre Roberto Justus: 'Desfaça a m****'

Wilson Lima sai do limbo

Após Roberto Justus ter afirmado que a pandemia é apenas uma ‘gripezinha’ e que não precisava paralisar a economia do pais, pois eram pouco mais de 6 mil mortes em países como a Itália, o apresentador foi duramente criticado nas redes sociais. E até uma discussão entre Justus e o apresentador Marcos Mion, em um grupo de whatsapp vazou no fim da semana passada.

A polêmica não parou por aí, PC Siqueira, ex-participante do reality show O Aprendiz – Celebridades, apresentado por Roberto Justus na Band, também resolveu dar sua opinião sobre o comentário de Roberto Justus e deu a entender que já conversou com o apresentador no privado sobre o assunto.

“Tudo o que eu falei pra você de bom grado. Agora o médico que está falando. Pode me bloquear, me xingar e espernear”, iniciou. Em seguida, ele continuou as críticas. “Peça desculpas, e desfaça a merda. Dá tempo ainda. E dá tempo de salvar o que restou da sua reputação. Quem não aprende pelo amor, aprende pelo terror. Vou fazer você saber de todo detalhe ocorrido por atitudes como a sua. Não tenho medo de voz grossa, nem de homem, nem de rico e nem de bandido. Se você ignora vou fazer questão de isso aparecer de toda forma até ser impossível fechar os olhos. Você cometeu um erro cara. Não subestime minha inteligência nem superestime a sua. É hora de tomar esporro de quem você despreza. Você não tem dó de ninguém , agora ninguém vai ter dó de você. Bem vindo à realidade, aqui ninguém quer ser seu empregado. E não, eu não estava mal informado. Eu era o único preocupado com sua saúde. Aproveita a UTI particular pra suturar o tiro no próprio pé. Fod*-se em paz!”, finalizou PC.