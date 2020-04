Cantor Marcelo Falcão detona lives shows: 'Competição de quem ostenta mais'

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

O ex-vocalista de O Rappa, Marcelo Falcão, detonou as ‘lives shows’ feitas pelos artistas durante a pandemia. No Twitter ele, sem citar nomes, disse que as apresentações viraram uma "competição de quem ostenta mais".

"Essa parada de Live é uma coisa para ser de coração, como se fosse uma roda de amigos numa Vibe boa. Virou competição levar um som para alegrar esse momento difícil, é a parada. Música não é competição de quem ostenta mais. Música é sentimento. Deixar fluir", escreveu o músico.

Jorge e Matheus, Xand Avião, Lucas Lucco e Gusttavo Lima foram alguns dos artistas que se apresentaram em lives com o objetivo de arrecadar doações. E mais artistas, como Marilia Mendonca, já marcaram a data de apresentação no mesmo formato.