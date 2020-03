BBB20: Sister aperta botão do quarto branco supondo imunizar amigos

Bolsonaro provoca amazonenses e tem forte reação de Arthur

E FOI ASSIM QUE O SONHO ACABOU! Manu Gavassi apertou o botão, supondo que os outros dois participantes, Gizelly e Prior, poderiam receber imunidade. RIP #QuartoBranco… você foi tão rápido, mas tão maravilhoso! Vamos sentir saudade! Kkkk (Vídeo: TV Globo) #BBB20 pic.twitter.com/AwMA5sooFO — Hugo Gloss (@HugoGloss) March 7, 2020

A cantora Manu Gavassi foi a primeira a apertar o botão vermelho para sair do quarto branco. A sister deixou claro durante o confinamento que sairia acreditando que iria imunizar Gizelly e Prior.

O fato aconteceu nos primeiros minutos da madrugada deste sábado (7), e logo que a cantora apertou, o trio que estava no quatro branco deu as mãos e saíram do quarto.

Ao chegar na área externa da casa, os outros participantes se assustaram e não souberam explicar o que acontecerá com o arquiteto e com a advogada.

Com a decisão de Manu, Gizelly e Prior não estão no paredão da semana, mas também não estão imunes a possíveis indicações da casa e do líder.