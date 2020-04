Após polêmica, Gabriela Pugliesi se diz arrependida: ‘Fui completamente imatura’

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

Após polêmica sobre festa durante a quarentena, a influenciadora Gabriela Pugliesi gravou um vídeo em sua conta do Instagram pedindo desculpas, neste domingo (26).

"Do fundo do meu coração, desculpa. Eu estou muito arrependida. Eu fui completamente imatura e irresponsável. Fica meu pedido de desculpas para quem se sentiu ofendido”, disse ela em um dos trechos.

Desrespeitando as recomendações de evitar aglomerações, ela publicou fotos e vídeos com amigos e foi alvo de críticas pelos seguidores e também famosos. "Eu me passei, postei, falei besteira", afirmou a influencer.