Andressa Urach é detonada após dizer que o coronavírus é um golpe da esquerda

O mau exemplo do coronel Menezes

A ex- miss bumbum Andressa Urach, foi alvo de críticas na noite deste sábado (28), após postar em suas redes sociais que a quarentena causada pelo coronavírus é um golpe da esquerda, que teria se unido com uma parte da imprensa para quebrar a economia do Brasil.

"Aonde estão as provas dos atestados de óbitos por coronavírus?", questionou."

Internautas não perdoaram e criticaram a fala da ex-fazenda: "Andressa Urach pede provas para os que estão morrendo na Italia, Espanha, França também querida! Não sabe a hora de calar a boca", disse uma internauta. "Vdd Andressa urach... A esquerda paralisou champions league,Eurocopa,cancelou olimpíadas,fórmula 1 etc... A esquerda está com esquema com a indústria de caixões pra enterrar os mortos pela covid19... hidrogel realmente é perigoso.", disse outra seguidora ao se referir ao produto que fez Andressa ser internada.

Após duras críticas, Andressa Urach acabou apagando a postagem.