Fábio Assunção perde quase 30 kg e impressiona internautas

Fábio Assunção impressionou os seguidores ao aparecer com o rosto bem mais magro que o de costume. O ator contou à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, que perdeu 28 kg para um novo papel de televisão, na adaptação de "Fim", best seller de Fernanda Torres.

"Fizemos por cinco meses um trabalho muito duro, mas com resultados. Formamos uma equipe: Chico Salgado (treinador), Roberto Zagury (endocrinologista) e Adriana Tannury (nutricionista). Fora o pessoal de casa, a Lu (assistente pessoal) e um cozinheiro. Agora, no entanto, estou sem, por conta da pandemia. Perdi 27,5kg. Fui de 31% de gordura no corpo para 12%. Sigo a dieta à risca desde 14 de outubro e os treinos têm acontecido desde o dia 9 daquele mês. Tudo foi pensado para o trabalho, mas me trouxe disciplina na saúde e na vida e leveza espiritual e mental. Agora meu peso é 69,6kg. Cheguei a pesar 97kg. Vejo um grande êxito. As academias fecharam, mas minha dieta continua. Não me exercito sozinho em casa porque não gosto, mas sei da importância", disse ele.