Polícia investiga grupo suspeito de compartilhar 'nudes' de menores de idade na web

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

Um grupo de estudantes está sendo investigado por suspeitas de compartilhar fotos íntimas de meninas em um grupo de whatsapp, em Fortaleza, no Ceará. O caso foi divulgado nas redes sociais, nesta segunda-feira (22).

De acordo com o Sistema Globo, as vítimas decidiram denunciar as exposições. Os suspeitos compartilhavam fotos das vítimas ’nuas’, em sua maioria menores de idade. Eles comentavam sobre as partes íntimas das garotas, davam notas para as fotos e, em alguns casos, chegaram a ameaçar algumas das garotas.

Após a repercussão, a Polícia Civil do Ceará iniciou as investigações para descobrir quem são os autores das publicações e quem fazia parte desse grupo no aplicativo de mensagens.