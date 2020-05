Mãe de ex-The Voice Kids fala sobre assassinato do filho: ‘lugar errado’

O Processo de impeachment do governador Wilson Lima

Matilde Azevedo, mãe do cantor do The Voice Kids Tuca Andrade, contou sobre o assassinato do filho de 15 anos. O crime aconteceu nessa sexta (30) em Pernambuco.

“Chegaram dando tiro e ele foi atingido. Estava no lugar errado, na hora errada”, contou ao ‘G1 PE’. Matilde disse ainda que os criminosos efetuaram 15 tiros, dos quais 4 atingiram o adolescente.

Segundo a polícia, os criminosos invadiram o estabelecimento comercial, onde Tuca estava, a procura do tio da vítima e acabaram atingindo o cantor com os tiros.