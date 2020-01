Flávia Pavanelli compartilhou um clique nas redes sociais nesta quarta-feira (08) sentada à beira da piscina com um biquini super cavado em uma pose bem sensual.

A digital influencer chocou os seguidores com o corpo sarado. “Perfeita”, exaltou uma seguidora. “Musa, me ensina ser assim tão perfeita”, pediu outra logo em seguida. A modelo é ex-namorada do funkeiro Kevinho.