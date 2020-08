Inter confirma três baixas para estreia no Brasileiro, contra o Coritiba

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional precisará lidar com três baixas importantes já em sua estreia no Campeonato Brasileiro, neste sábado (8), contra o Coritiba, às 19h30 (de Brasília), no estádio Couto Pereira. Musto, Edenilson e Nonato estão fora.

O volante argentino sofre com desconforto muscular e deve dar lugar a Rodrigo Lindoso. Edenilson teve uma entorse no tornozelo direito no último Gre-Nal, inclusive precisando deixar a partida —Patrick deve substituí-lo. Já Nonato, que seria alternativa para o meio, está com um edema na coxa direita.

O Internacional não informou o período de parada previsto para cada caso. Os jogadores, como de praxe, serão avaliados a cada atividade do elenco.

A equipe colorada chega à competição pressionada, após ter sido derrotada pelo Grêmio na última quarta (5), na final do returno do Campeonato Gaúcho.

O adversário da vez, o Coritiba, é outro time que tenta recuperação após fracasso no Estadual —também há três dias de sua estreia no Brasileiro, perdeu a final do Paranaense para o arquirrival Athletico-PR. O time estará sem Rafinha, que sofreu uma fratura no clássico e ficará quatro meses fora.

CORITIBA

Alex Muralha; Patrick Vieira, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Nathan Silva, Matheus Galdezani e Gabriel; Thiago Lopes, Igor Jesus e Robson. T.: Eduardo Barroca

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Patrick, Marcos Guilherme e Boschilia; Thiago Galhardo e Guerrero. T.: Eduardo Coudet

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Horário: 19h30 deste sábado (8)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Transmissão: Premiere e TNT