Palmeiras goleia Ituano em estreia pelo Campeonato Paulista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo estreou com vitória no Campeonato Paulista de 2020. Na noite desta quarta-feira (22), no estádio Novelli Júnior, em Itu, a equipe alviverde bateu o Ituano pelo placar de 4 a 0 e somou os primeiros três pontos no Estadual. O lateral direito Marcos Rocha, o meia Lucas Lima, Zé Rafael, com um belo gol de letra, e Willian asseguraram o resultado positivo fora de casa.Depois de um primeiro tempo discreto, o Palmeiras cresceu na etapa final e construiu com tranquilidade o placar elástico. Logo aos 6min, Marcos Rocha abriu o marcador para os visitantes. Seis minutos depois, com chute certeiro, Lucas Lima ampliou.A vitória virou goleada graças a Zé Rafael, em lance de pura categoria, e Willian, que, aos 34min, depois de ótima jogada coletiva do time de Vanderlei Luxemburgo, fechou o resultado em Itu.O resultado tranquilo embala a equipe antes do primeiro grande desafio da temporada, logo pela segunda rodada do Paulistão. No domingo (26), a partir das 16h (de Brasília), o Palmeiras encara o São Paulo no primeiro clássico do Estadual de 2020.O jogo contra o arquirrival será no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, já que o Allianz Parque segue fechado para o processo de troca do gramado natural para o sintético.ITUANOPegorari; Jonas, Ricardo Silva, Mateus e Breno Lopes; Serrato, Baralhas e Paulinho Dias (Luizinho); Hugo Cabral (Gabriel Taliari), Minho e Gui Mendes (Luiz Paulo). T.: Vinicius BergantinPALMEIRASWeverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Ramires (Zé Rafael) e Gabriel Menino; Dudu, Lucas Lima e Raphael Veiga (Gabriel Verón); Luiz Adriano (Willian). T.: Vanderlei LuxemburgoEstádio: Novelli Júnior, em Itu (SP)Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)Assistentes: Daniel Luis Marques e Alberto Poletto Masseira (ambos de SP)Cartões amarelo: Jonas e Paulinho Dias (Ituano); Victor Luis e Marcos Rocha (Palmeiras)Gols: Marcos Rocha, aos 7min do 2º tempo; Lucas Lima, aos 13min do 2º tempo; Zé Rafael, aos 28min do 2º tempo; e Willian, aos 34min do 2º tempo