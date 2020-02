Corinthians perde de virada do Água Santa no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians perdeu de virada para o Água Santa na tarde deste sábado (22), por 2 a 1, em Diadema, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista.



A equipe do técnico Tiago Nunes chega ao terceiro jogo consecutivo sem vitória no Estadual, sequência que se junta à eliminação corintiana na terceira fase da Libertadores, para o Guaraní (COR).



Também neste sábado, às 16h30, o Santos vai até Itu enfrentar o Ituano. O venezuelano Soteldo, que não havia treinado na última quinta-feira (20) por uma torção no tornozelo esquerdo, treinou nesta sexta (21) com o elenco santista e estará à disposição do técnico Jesualdo Ferreira para o duelo em Itu.



No mesmo horário dos santistas, o São Paulo enfrenta o Oeste, em Barueri. O time do técnico Fernando Diniz ocupa a terceira colocação do Grupo C e é o único entre os grandes que não está na zona que dá vaga na próxima fase do Paulista.





ÁGUA SANTA 1 X 1 CORINTHIANS



Data: 22/02/2020



Horário: 15h (de Brasília)



Local: Distrital de Inamar, em Diadema (SP)



Público: 3.058 torcedores



Renda: R$ 220.490,00



Juiz: Flávio Rodrigues de Souza



Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques







Cartões Amarelos: Wellington Reis, Velicka, Tiago Marques, João Vitor e Luan Dias (Água Santa); Camacho (COR)



Cartão Vermelho: Camacho (COR)







Gols: Vagner Love (7' do 1ºT) para o Corinthians; Luan Dias (31' do 1ºT) e Robinho (45' do 2ºT) para o Água Santa







ÁGUA SANTA



Giovani, Luis Ricardo, Walison Maia, Robles e Abner Felipe; Wellington Reis, Velicka (Tiago Marques), João Vitor e Dadá; Luan Dias (Fabricio) e Dinei (Robinho). T.: Pintado







CORINTHIANS



Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton; Camacho, Cantillo e Luan (Mateus Vital); Vagner Love (Everaldo), Boselli e Yony Gonzalez (Pedrinho). T.: Tiago Nunes