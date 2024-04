Nikão marca na reestreia, e Athletico fica no empate com Juventude

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Juventude e Athletico empataram em 1 a 1 em duelo neste domingo (28) pela quarta rodada do Brasileiro 2024. Erick Farias marcou um golaço para o time da casa no primeiro tempo e Nikão, que voltou ao Athletico, marcou no seu primeiro lance em campo para definir o resultado.

O empate deixa o Juventude estacionado na 12ª posição no campeonato, com cinco pontos. O próximo desafio do Ju é diante do Internacional, pela Copa do Brasil, na quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília) no Beira-Rio.

Já o Athletico ocupa o G4 e é o quarto colocado, com sete pontos. Também pela Copa do Brasil, o Furacão vai a Erechim, enfrentar o Ypiranga no Colosso da Lagoa, também na quarta-feira, às 18h.

JUVENTUDE

Gabriel; João Lucas, Ze Marcos, Danilo Boza, Alan Ruschel; Caique, Jadson, Nenê (Mandaca); Marcelinho (Kleiton), Lucas Barbosa (Popó), Erick Farias (Rildo).

ATHLETICO-PR

Bento; Léo Godoy (Madson), Kaique Rocha, Gamarra, Esquivel; Fernandinho, Erick, Felipinho (Julimar); Christian (Nikão), Cuello (Zapelli), Pablo (Mastriani).

Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartões amarelos: Caique, Lucas Barbosa (JUV); Julimar, Bento (CAP)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Erick Farias (JUV); Nikão (CAP)

Público: 5.032 torcedores