Com Corinthians e São Paulo, saiba onde ver as quartas da Copinha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estão desenhadas as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Haverá dois confrontos nesta sexta-feira (17) e outros dois no sábado (18) para a definição dos últimos quatro sobreviventes da tradicional competição de base.O primeiro embate dessa fase da Copinha será entre o Botafogo-SP e o Internacional. A partida ocorrerá na Fonte Luminosa, em Araraquara, a partir das 19h15 (de Brasília), com transmissão ao vivo do SporTV.Em seguida, às 21h30, será a vez de o Corinthians entrar em campo no estádio Lanchão, em Franca, para encarar o Athletico. O jogo será exibido pelo SporTV e pela Rede Vida.Os duelos da parte de baixo da chave serão realizados no sábado. O Vasco vai enfrentar o Grêmio às 17h, em Mogi das Cruzes, e o São Paulo, atual campeão, terá pela frente o Oeste. Os são-paulinos entrarão em campo às 21h30, em Barueri.Quartas de final da Copa São PauloSexta (17)19h15Botafogo-SP x InternacionalSporTV21h30Corinthians x Athletico-PRSporTV e Rede VidaSábado (18)17hVasco x GrêmioSporTV e TV Cultura21h30Oeste x São PauloSporTV e Rede Vida