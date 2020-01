Venezuelanos esfaqueiam lutador em suposta tentativa de assalto em Manaus

Manaus/AM - Dois venezuelanos foram presos na noite na noite de segunda-feira (13) após ter tentado roubar um lutador de Kung Fu na avenida Torquato Tapajós,bairro Flores, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com informações da vítima, ele trafegava pela avenida quando foi abordado pelos homens, que já pediram os pertences do homem o ameaçando com uma faca. O lutador reagiu ao assalto e deu um murro em um dos suspeitos, que ficou tonto, momento em que a vítima começou a correr, mas acabou levando um golpe de faca em uma das mãos.

Ferido, o homem foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência e acompanhou a polícia na buscas dos suspeitos, que foram encontrados na rodoviária da capital.

O lutador e os homens apontados como autores foram encaminhados para a delegacia para prestar esclarecimentos. Os suspeitos ficaram detidos na unidade policial aguardando posicionamento da Justiça.