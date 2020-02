Após 20 dias, petroleiros suspendem greve na Petrobras

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em assembleias realizadas nesta quinta-feira (20), os petroleiros grevistas confirmaram a suspensão da paralisação iniciada no dia 1º de fevereiro em protesto contra demissões no Paraná. Assim, voltarão ao trabalho normalmente nesta sexta (21).A interrupção da greve foi proposta aos sindicatos pela FUP (Federação Única dos Petroleiros), depois que o TRT (Tribunal Regional do Trabalho) do Paraná suspendeu demissões na fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados.Nesta sexta, sindicatos e a Petrobras participam de reunião de mediação no TST (Tribunal Superior do Trabalho). A categoria ameaça retomar o movimento caso não veja avanços nas negociações.A greve completou 20 dias nesta quinta (20), se tornando a maior paralisação da categoria desde a greve de 32 dias em 1995.A Petrobras decidiu fechar a fábrica, alegando prejuízos acumulados de mais de R$ 2 bilhões. A empresa diz que as demissões não serão revertidas e que a fábrica será mesmo fechada."Não e justo que a Petrobras carregue esse prejuízo para sempre", defendeu o presidente da companhia, Roberto Castello Branco, em entrevista nesta quinta para comentar o lucro recorde de R$ 40,1 bilhões obtido pela estatal em 2019.Segundo a companhia as negociações com os sindicatos na Justiça se restringirão ao pacto de benefícios oferecido aos demitidos. Castello Branco disse, porém, que a oferta atual já é "mais do que competitiva, é generosa".Ele lembrou que a Petrobras chegou a negociar a fábrica com a russa Akron, que desistiu por não ver sentido econômico na operação. Por isso, a fábrica será hibernada - com operações paradas, mas manutenção dos equipamentos."Essa fábrica foi comprada numa daquelas decisões irresponsáveis que provocaram o desmonte da companhia", afirmou Castello Branco, repetindo que a greve não teve impacto na produção de petróleo e derivados.Durante a paralisação, a empresa usou equipes de contingência e contratou temporários para manter as operações. "Estamos preparados para enfrentar uma longa greve", disse o executivo.Os petroleiros criticaram o balanço da empresa, dizendo que foi obtido com a venda de "subsidiárias estratégicas" - o resultado sofreu forte impacto da venda da empresa de gasodutos TAG e de ações da BR Distribuidora."O resultado desse desmonte é o aumento do desemprego", afirmou a FUP, em nota. A campanha dos petroleiros contra a privatização vem recebendo apoio de partidos de oposição e outras categorias de servidores públicos.O presidente da Petrobras defendeu que, ao focar em operações mais rentáveis, a Petrobras terá mais dinheiro para investir e gerar emprego. "Se dirigirmos a Petrobras de maneira responsável, vamos criar muito valor para o Brasil."Em seu balanço, a Petrobras diz ter recolhido R$ 246 bilhões em impostos em 2019.