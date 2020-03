Drauzio Varella emociona ao abraçar presidiária trans sem visitas há 8 anos

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

Drauzio Varella dando um abraço na mulher trans que não recebe visita há 8 anos na prisão é um exemplo a ser seguido. #Fantástico

Drauzio Varella fez uma reportagem para o ‘Fantástico’, onde abordou sobre o cenário atual de mulheres trans nos presídios masculinos do país.

Ao conversar com uma dessas mulheres, o médico emocionou o público pela forma como tratou Suzy de Oliveira Santos. Ele fez perguntas sobre a vivência dentro do presídio, e se deparou com uma situação angustiante ao perguntar sobre a convivência com outros presos e apoio externo.

Suzy contou que hoje vive ‘separada’, já que seu marido foi transferido de presídio, e que não recebe visitas há 8 anos.

“Solidão, né, minha filha?”, comentou Drauzio. “Bastante”, respondeu a detenta.

O profissional abraçou a entrevistada. O momento ficou entre os assuntos mais comentados pelos internautas no Twitter.