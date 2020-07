Policial da Força Nacional é preso suspeito de matar garçom após briga em bar

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

Um militar da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), foi preso, nesta segunda-feira (27), suspeito de matar um garçom, após uma briga no estacionamento de um bar. O crime foi no Distrito Federal.

De acordo com o Sistema Globo, a vítima estava de folga e jantava com a esposa, a filha de 3 anos e o cunhado, em um bar, quando teria iniciado uma discussão. A briga se estendeu até o estacionamento do estabelecimento quando o militar sacou a arma e disparou contra o garçom.

O homem chegou a ser socorrido mas não resistiu aos ferimentos. O policial militar foi preso e a arma foi apreendida.