Orgasmo sem sexo é possível; confira dicas

Está enganado quem pensa que as mulheres só conseguem ter orgasmo com o sexo, a penetração. Segundo o site UOL, o orgasmo ocorre no cérebro, então, basta alguns estímulos para provocar excitação e conduzir ao clímax.

Confira a lista, a seguir, de alguns exemplos:

1. Dormindo (e sonhando): Os "sonhos molhados" são comumente atribuídos aos homens, em especial na fase da adolescência. Porém, muitas mulheres costumam obter orgasmo enquanto dormem. É uma etapa em que os sonhos ocorrem com mais frequência; se o teor for erótico, maior a chance de um orgasmo.

2. Pensando: Lembranças, fantasias, antecipação de uma experiência que promete ser prazeirosa...Segundo a neurofisiologista Berverly Whipple, pesquisadora da Universidade Rutgers, em Nova Jérsei (EUA), e uma das defensoras da existência do ponto G, tudo o que passa pela nossa mente e tem conteúdo erótico pode funcionar como um gatilho para a excitação e, como consequência, o pico sexual - e sem qualquer estímulo físico.

3. Fazendo exercícios físicos: Um estudo realizado pela Universidade de Indiana (EUA), mais de 500 mulheres relataram já ter chegado ao clímax durante a prática de atividade física intensa, como spinning, abdominais e até levantamento de peso. Os movimentos de contrair e relaxar podem estimular o clitóris e gerar uma explosão de prazer.

4. Praticando Ioga: Por si só, a prática já ajuda a combater inimigos de uma sexualidade saudável como estresse e ansiedade e a exercitar a flexibilidade e a conexão com o momento presente, fundamentais para relações satisfatórias. Alguns exercícios mais avançados trabalham com a musculatura do assoalho pélvico, alongando e "abrindo" os quadris", favorecendo maior prazer.

5. Ouvindo sussurros: A satisfação induzida por ruídos e gemidos podem levar a uma sensação corporal de excitação que, em casos extremos, alguns são capazes de atingir conduzem ao orgasmo apenas ouvindo o som da voz de outra pessoa.

6. Tomando banho: Sem penetração e sem a presença de uma outra pessoa, as brincadeiras com o chuveirinho direcionadas ao clitóris podem render um gozo sem igual.