Cinco mortos em incêndio no RS seguem sem identificação

De acordo com o Corpo dos Bombeiros, a pensão funcionava no edifício em situação irregular, sem alvará e plano de segurança.

As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. Na sexta, a Defesa Civil afirmou ver indícios de ação criminosa. A Polícia Civil disse à Folha, por meio de sua assessoria de imprensa, que não descarta qualquer hipótese, mas aguarda o trabalho da perícia.

Os 23 espaços pertencem à mesma empresa responsável pela Pousada Garoa, onde houve o incêndio desta sexta. Oferecem, no total, 400 vagas para pessoas em situação de rua a partir de um contrato emergencial firmado em 2022 com a gestão municipal.

A Secretaria de Saúde não informou os nomes das vítimas já identificadas. Uma delas foi recolhida pela família e as outras quatro foram sepultadas com caixões fechados, já que os corpos estavam carbonizados.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Cinco das dez pessoas mortas no incêndio em uma pousada para pessoas em vulnerabilidade em Porto Alegre seguem sem identificação, segundo a Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania). Outras quatro foram sepultadas no sábado (27).

