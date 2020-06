Yasmin Brunet e Gabriel Medina fazem tatuagem juntos após 3 meses de namoro

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

Namorando há cerca de três meses, Yasmin Brunet e Gabriel Medina resolveram eternizar o amor com tatuagens iguais. No Dia dos Namorados, os pombinhos publicaram vídeos do momento em que o tatuador fazia a palavra "Love" na parte interna dos dedos das mãos.

"Feliz dia dos namorados meu pequeno selvagem. Nao sei nem como agradecer por ter te encontrado. Obrigada por me fazer rir todos os dias, entrar nas minhas loucuras comigo, ser você mesmo sem se importar com oq acham, ser tão maluco quanto eu, ter esse coração gigante e tantas outras coisas.... te amo", escreveu a filha de Luiza Brunet.

O bicampeão mundial de surfe também listou as qualidades da amada em um post apaixonado: "Feliz dia dos namorados minha pequena linda selvagem. Sou apaixonado, pelo seu jeito de me olhar, pelo seu jeito de me abraçar, pelo seu jeito de me beijar, pelo seu jeito de sorrir, pelo seu jeito de ser, pelo seu jeito de dizer que me ama, pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito de andar, Fico feliz de ter encontrado você pra compartilhar as minhas maluquices nesse mundo maluco. Amo como você cuida de mim e eu de você. te amo".

O surfista e a modelo vêm trocando declarações constantes nas redes sociais desde que assumiram o namoro em abril, quando começaram a morar juntos devido à quarentena do coronavírus. Os dois, no entanto, já haviam sido flagrados em um passeio romântico em março, 1 mês após chegar ao fim o casamento de 15 anos de Yasmin Brunet com Evandro Soldati.