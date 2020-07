Débora Nascimento e José Loreto deixam a Globo após mais de 10 anos

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

Débora Nascimento e o ex-marido, José Loreto, entraram para o grupo de artistas que tiveram seus contratos finalizados com a TV Globo. O ator tinha quase 15 anos de casa enquanto Débora estava há cerca de 13 anos na emissora.

A Comunicação da Rede Globo informou que o fim dos contratos, que aconteceu com diferença de um dia um para o outro, se deu por conta do novo modelo de gestão de olho no futuro, que levaram ao desligamento de vários artistas que estavam há décadas na casa.

O fim do contrato, no entanto, não impede que os artistas sejam novamente chamados por obra certa.

Atualmente, Débora Nascimento está no ar na reprise de Êta Mundo Bom.

Débora e José Loreto se conheceram em 2005 durante a novela Avenida Brasil, e em 2018 protagonizaram uma polêmica envolvendo Marina Ruy Barbosa no ano passado durante a novela "O Sétimo Guardião". O trabalho mais recente de Débora foi em 2019, em Verão 90.

Já Loreto, que chegou a integrar o elenco de 'Amor & Sexo', fez por último na Globo a novela "O Sétimo Guardião" e a série "Carcereiros", mas agora está se dedicando ao cinema com um filme sobre Walter Casagrande, e outro de Sidney Magal.