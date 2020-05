Livro da saga de 'Harry Potter' será lido por famosos em áudio e vídeo

Não ao lockdown em Manaus

Os capítulos do livro "Harry Potter e a Pedra Filosofal", da escritora J.K Rowling, serão lidos por diversas celebridades, entre elas, o próprio Daniel Radcliffe, o intérprete do bruxinho principal de Hogwarts. O anúncio foi feito perfil oficial do Wizarding World, no twitter, nesta terça-feira (05).

Segundo o site UOL, a leitura será em vídeo e áudio e deve acontecer nos próximos meses. Os famosos escolhidos para participar são Dakota Fanning, David Beckham, Stephen Fry, Claudia Kim, Noma Dumezweni e Eddie Redmayner.

Ainda de acordo com a publicação, o primeiro capítulo já está disponível no site "Harry Potter at Home" e no Spotify e foi lida por Radcliffe. Os vídeos dos outros 16 capítulos serão publicados no site 'Harry Potter at Home' e a versão de áudio será disponibilizada no Spotify.