Vídeo: Granada de membros do PCC é destruída após confronto com a Rocam em Manaus

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

Granada de membros do PCC sendo destruída em Manaus pic.twitter.com/x1P7qUADGI — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) July 19, 2020

Manaus/AM - Dois integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, morreram durante troca de tiros com a Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) na tarde deste domingo (19), na rua do Advento, no bairro Da Paz, zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, a dupla estava em posse de pelo menos uma granada e armamentos pesados. Em vídeo, é possível ver o momento em que o artefato é destruído por policiais do Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos, o grupo Marte.