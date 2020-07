Com ventos de 50 km por hora, ciclone destrói e afunda nove embarcações

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

O ciclone “Bomba” continua causando prejuízos e devastações no sul e sudeste no país. Na noite dessa terça-feira (30), ele afundou duas lanchas e sete barcos de pesca de um píer, no Centro de São Paulo.

O fenômeno agitou violentamente as águas que acabaram arrebentando as cordas e arrastando os barcos até que se chocassem contra uma ponte.

O impacto destruiu as casas de máquinas e levou todos eles para o fundo. Os pescadores ainda pularam na água no meio da escuridão para tentar segurar os transportes, mas não tiveram sucesso.

Eles dependem das embarcações para trabalhar e colocar comida na mesa e não fazem ideia de como ou se terão os prejuízos ressarcidos. Os ventos que chegaram a São Paulo e atingiram os barcos, alcançou 50 km/h.