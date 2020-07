Polícia encerra festa clandestina com adolescentes alcoolizados no Amazonas

‘Comissão pró Wilson Lima’ desfeita. Aumenta pressão pelo impedimento do governador

Manaus/AM - Um casal foi preso por corrupção de menores durante uma festa clandestina, neste sábado (11), em uma casa no município de Itacoatiara. Os eventos com mais de 100 pessoas estão proibidos por conta da pandemia do novo coronavírus.

No local foi encontrado R$8,592,30 em dinheiro, um bloco de notas com comandas e um celular. Ainda segundo a polícia, treze adolescentes foram encontrados visivelmente embriagados.

A polícia chegou na residência apôs denúncia anônima que informou sobre a festa com aglomerações de pessoas e menores de idade consumindo bebida alcoólica.

Todos os envolvidos foram encaminhados a delegacia do município para os procedimentos cabíveis.