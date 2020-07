Navio será partido ao meio com 4.200 carros zero quilômetro dentro dele

CPI penetra nos porões da Susam e pode gerar apagão no governo do Amazonas

Quase um ano depois de tombar na saída do porto de Brunswick, no estado da Geórgia (Estados Unidos), finalmente começará a remoção do navio coreano MV Golden Ray com uma carga de 4 200 automóveis zero quilômetro.

Segundo o UOL, Os veículos das marcas Hyundai e Kia continuam dentro do navio e muito possivelmente serão destruídos, mesmo aqueles que não foram danificados no acidente nem inundados pelo mar, na operação. Isso porque, para poder ser removido, o navio terá que ser cortado em pedaços.

Cortar o navio inteiro, através de uma colossal estrutura que vem sendo preparada desde que o MV Golden Ray tombou nas margens do estreito de Saint Simons, na madrugada de 8 de setembro do ano passado é a única maneira de removê-lo. A

A embarcação tem quase 200 metros de comprimento e altura de um prédio de sete andares. Estima-se que ainda haja centenas de carros em perfeito estado dentro do navio avariado. Mas não há como removê-los.

O navio será partido em oito pedaços, como se fosse um pão sendo fatiado. Mas, segundo as empresas dona do navio e da carga, não há como impedir que os automóveis sejam afetados – e, eventualmente, também cortados ao meio, pelo vai e vem das correntes.

Após ser fatiado, as oito partes do MV Golden Ray serão transportadas em barcaças até um estaleiro, onde o navio será remontado e recuperado.

Segundo a empresa de seguros responsável pelo caso, só os automóveis valem cerca de 80 milhões de dólares.