Filho de Naldo é preso durante gravação de clipe no Rio

Pablo Jorge, filho do cantor Naldo Benny, foi detido na tarde desta quinta-feira (6) enquanto gravava um clipe, no Rio de Janeiro. Segundo a colunista Fábia Oliveira, policiais encontraram drogas com o rapaz de 23 anos, que foi levado à 21ª Delegacia Policial, em Bonsucesso.

Naldo se pronunciou à coluna de Fábia Oliveira: "Não sei o que aconteceu direito. Estava gravando para uma rádio. Pode ser que ele estava usando drogas ou alguém da equipe. Ainda não sei".

Logo depois, o cantor se mostrou abalado com a situação: "O meu filho saiu de casa cedo para gravar um clipe e a informação que eu tive é que ele estava usando drogas com outros moleques e a polícia chegou e levou eles. Não sei nem o que falar. Como pai eu já cobrei, já fui duro em cima disso e ele até disse para mim que não usava mais drogas. Sou contra. Não tenho nada contra quem faz uso, mas por ser meu filho, não curto esse bagulho. Estou atordoado".

"Já fui atrás, já briguei, já tomei carro e cobrei duro. Como ele tem 23 anos não tenho como prendê-lo em casa. Eu apoio o trabalho e como ele foi gravar um clipe, eu fiquei tranquilo. Infelizmente, nem todos os filhos seguem os exemplos dos pais. Sempre trabalhei e nunca usei drogas. Com 23 anos, o Pablo é um homem e tem seu livre-arbítrio.", completou.