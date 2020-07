Carla Diaz chora ao revelar tumor na tireoide

Cresce risco de afastamento do governador Wilson Lima

A atriz Carla Diaz, de 29 anos, se emocionou ao revelar que está com um nódulo na tireoide.

“Eu descobri esta semana que estou com um nódulo na tireoide e ainda não sei se é maligno ou benigno; ainda vou ter de fazer alguns exames, mas estou pensando positivo”, contou no stories do Instagram.

Carla embargou a voz ao dizer que nunca imaginou passar por isso. “No meio de uma pandemia, nunca imaginei que ia descobrir uma coisa do nada”.

Ela explicou ainda que se afastou das redes sociais por estar mais reflexiva e que ficou emocionada com uma montagem feita por uma fã para uma música de Beni Falcone, “Voa”. “Esse momento foi muito importante para mim, mesmo vocês não sabendo de nada. Vai passar, eu sei que vai passar, e eu vim agradecer, só isso”.