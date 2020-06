Globo não vai transmitir jogos do Flamengo na volta do Campeonato Carioca

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

Sem data para o retorno do Campeonato Carioca devido a pandemia do novo coronavírus, o Flamengo ainda não entrou em acordo com a TV Globo sobre os direitos de transmissão dos jogos na TV ou internet, sendo assim, a emissora não vai transmitir as partidas do clube.

De acordo com informações da própria TV Globo, o time rubro-negro defende a volta do futebol o quanto antes e sobre o assunto, a emissora divulgou uma nota. Ela afirmou que vem "tentando desde o mês passado chegar num acordo para a transmissão dos jogos restantes do clube no Estadual" e espera que o time veja o esforço da TV "em tentar levar os jogos para os rubro-negros ávidos por ver seu time em campo".