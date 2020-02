Globo é condenada a indenizar herdeiros de vítima de pegadinha do Caldeirão do Huck

A Globo foi condenada pela Justiça do Rio a pagar uma indenização de R$ 30 mil mais juros aos herdeiros de um professor. O homem foi vítima de uma pegadinha do Caldeirão do Huck em 2013.

Na época, ele não autorizou o uso da imagem e mesmo assim foi exibido no programa. No quadro intitulado ‘X100' um ator abordava pessoas desconhecidas na rua rua pedindo uma roupa emprestada para fazer uma entrevista de emprego já que havia sujado sua vestimenta.

Ao ser abordado, o professor recusou emprestar a camisa. Ele foi abordado p“la produção do programa que explicou sobre o quadro de TV e pedindo o uso de imagem, o qual ele negou, de acordo com a publicação da Folha de S.Paulo.

Após ver a imagem dele no programa, o professor entrou com uma ação de danos morais. O educador morreu em 2015, mas a indenização passará para os filhos, caso a ação seja vencida.

Luciano Huck também sofreu processo, mas foi absolvido pela Justiça. A emissora poderá recorrer da decisão.