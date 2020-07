Juliana Paes mostra cabelo natural e comemora: 'agora posso ser eu'

Amazonas precisa respirar

Juliana Paes está feliz da vida com os cabelos naturais após passar por um processo de transição capilar, iniciado após a novela "Totalmente Demais". A atriz contou os detalhes da mudança em uma live com Adriane Galisteu.

Segundo Juliana, o processo envolveu "muita disciplina", resultando em uma textura natural encaracolada. “É muito doido né, quando você descobre o seu cabelo”, comentou.

Na transição capilar, a pessoa deixa de utilizar produtos químicos nos cabelos e muitas vezes usa técnicas naturais para deixar as madeixas mais encaracoladas e hidratados. Ela conta que decidiu se livrar das químicas após as gravações de "Totalmente Demais", em que precisou usar alisante.

“Quando acabou a novela o meu cabelo estava um caco, por causa do alisante e da escova e chapinha todo dia. Cheguei a perder um contrato de publicidade para uma marca de produtos capilares por causa dos danos”, disse. “Eu ia cortando, cortando, eis que quando acabou A Dona do Pedaço eu tirei as extensões do cabelo e percebi que a química tinha saído completamente", afirmou. “Quando eu cortei mais um pouco e vi que fez o cacho até o final, eu falei ‘agora posso ser eu’”, comemorou.