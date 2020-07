Irmão de Bruno Gagliasso abre jogo sobre desavenças com ator

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

Thiago Gagliasso resolveu falar sobre os desentendimentos entre ele e o irmão, Bruno Gagliasso, no dia do nascimento de Zyan, o caçula do ator com Giovanna Ewbank.

Ao ser questionado por seguidores se está feliz com a chegada do novo sobrinho, ele não economizou ao explicar a situação, exemplificando discussões acerca de política como o principal motivo:

"Feliz pelo meu irmão realizar o sonho dele. Desejei muita saúde e que ele possa ser amigo do meu filho um dia… Eu não sou inimigo do meu irmão, gente. Apenas não convivemos por esses motivos".