Luana Piovani desabafa sobre ausência de Pedro Scooby com os filhos: “Eu não lido, eu sofro”

Morando em Portugal, a atriz Luana Piovani publicou um vídeo em em seu perfil do Instagram, nesta terça-feira (12) em que aparece se alongando ao cuidar do corpo com exercícios. Ela recebeu vários elogios dos seguidores, mas uma internauta a questionou sobre o cuidado com os filhos sem Pedro Scooby, pai de Dom, Liz e Bem.

“Como vc lida com a ausência do pai? e também por ele pegar os 3 e nao fazer programas para liz, por ex vejo ele muito em skates e tal , mas nunca vi ele fazer um programa só com a Liz”, perguntou a seguidora. “Aff eu nao lido amada, eu sofro mesmo, muito”, afirmou a apresentadora.

O ex-casal já trocaram acusações na web sobre a criação dos filhos. Em outro momento, Pedro Scooby chegou a afirmar que iria morar em Portugal para ficar mais perto das crianças.

Foto: Reprodução/Instagram