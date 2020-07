Terminam hoje inscrições para 10 mil vagas em cursos do Capes

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

Ainda estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de aprimoramento profissional oferecidos pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Até esta sexta-feira (24), estudantes de graduação, concluintes do Ensino Médio e alunos matriculados na Universidade Aberta do Brasil (UAB) podem se inscrever em cerca de 10 mil vagas para o curso de Matemática pela plataforma virtual da Capes.

Com 60 horas de duração, os cursos são 100% a distância e gratuitos. Ao concluírem os módulos, os participantes receberão um certificado. As oportunidades para Português e Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) já se esgotaram.

Esta segunda edição do Programa ofereceu 75 mil vagas nos três cursos on-line, totalizando 120 mil. “A iniciativa é uma grande oportunidade para que os alunos se capacitem com conhecimentos complementares aos estudos regulares, sobretudo neste tempo de pandemia onde muitos tiveram as aulas interrompidas”, explica Benedito Aguiar, presidente da Capes. "A ação estimula o aprendizado e fortalece o ensino a distância", conclui.

Matemática

Focado em questões fundamentais da disciplina, o curso tem como finalidade complementar a formação básica, potencializar a compreensão das habilidades e características relativas à linguagem matemática, além de estimular reflexões que servirão de base e fundamentação para aprendizagens subsequentes e para o desenvolvimento das produções de pesquisa, ensino, extensão e/ou inovação. O conteúdo é dividido em minicursos.

Com informações do Ministério da Educação