Mulher seminua surge ao lado de vereador durante sessão virtual

Uma mulher surgiu seminua durante uma sessão online remota da Câmara dos Vereadores, nesta terça-feira (11), no Ceará. Nas imagens a mulher chega ao lado do vereador Domingos Borges (PPS), entrega um documento, e conversa com ele enquanto o parlamentar estava sentado.

Após o episódio, o vereador não se manifestou sobre o vídeo. “A Câmara Municipal de Juazeiro do Norte lamentou o ocorrido. A Câmara vai reforçar a partir de agora que os vereadores tenham mais cuidado nas sessões remotas para de modo não causar mais constrangimento ao poder legislativo”, disse o assessor jurídico da Câmara ao G1.

Ainda segundo a publicação, Domingos não será penalizado já que se tratei de uma conduta involuntária.